Нью-Дели, 22 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Три специальных авиарейса в Киев запланировала на один день, 22 февраля, индийская авиакомпания Air India для эвакуации граждан Индии. Об этом 22 февраля сообщает газета «Хиндустан таймс».

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании Air India Express

Авиарейсы организованы для эвакуации граждан Индии с территории Украины. Три из них запланированы на 22 февраля, ещё два вывозных рейса намечены на 24 и 26 февраля. Посадка всех воздушных судов будет производиться в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Такое решение было принято властями Индии в связи с обострением обстановки в восточной части Украины и признанием России независимости ЛНР и ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным постпреда Индии при ООН, на территории Украины проживают и учатся около 20 тыс. граждан страны.