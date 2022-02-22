Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Россия движется к проведению дополнительных военных действий на Украине, а не к дипломатии — на это указывают все признаки, утверждает заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джон Файнер. Своё мнение он выразил в эфире телекомпании CNN.

Белый дом Alex Proimos

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По его словам, России предложили дипломатию, и Вашингтон продолжает придерживаться некоторых перспектив дипломатического решения для Москвы. Однако все признаки «указывают на дополнительные военные действия, а не на дипломатию».

«Мы ожидаем, что Россия предпримет военные действия», — заявил Файнер.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден заявил, что признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик представляет для нацбезопасности США «необычную и чрезвычайную» угрозу. Об этом говорится в подписанном им санкционном указе.

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