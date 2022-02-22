Пекин, 22 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Главный политический советник Китая Ван Ян встретился 21 февраля в Пекине по видеосвязи с тайваньской делегацией во главе с председателем Новой партии Тайваня У Чэндянем, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

Пресс-служба Президента России Вице-премьер Китая Ван Ян

Ван является членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). Приветствуя участие делегации на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Ван сказал, что Олимпийские игры в Пекине являются общим домом для всего китайского народа, а успех игр стал общей славой для всего китайского народа.

Участие тайваньских соотечественников в зимних Олимпийских играх различными способами наглядно продемонстрировало, что люди по обе стороны Тайваньского пролива являются семьей и совместно преследуют китайскую мечту, сказал он, отметив, что тайваньские соотечественники не могут и не будут отсутствовать в процессе великого омоложения китайской нации.

Ван высоко оценил поддержку Новой партией национального воссоединения и ее противодействие «независимости Тайваня», а также ее усилия по продвижению мирного развития отношений через пролив и мирного воссоединения родины.

Ван выразил надежду, что все тайваньские соотечественники поймут, что национальное воссоединение является исторической тенденцией, решительно выступят против сепаратистских актов «независимости Тайваня» и вмешательства внешних сил и помогут сформировать мощный фронт национального воссоединения.

Поблагодарив материковую часть за приглашение принять участие в церемонии закрытия, У выразил надежду, что материковая часть и Тайвань будут продвигаться к мирному воссоединению посредством обменов и диалогов, что является общими ожиданиями соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива.

«Давайте работать вместе ради общего будущего», — сказал он, добавив, что Новая партия готова «быть авангардом в разжигании пламени надежды для народов как материковой части, так и Тайваня в ходе национального воссоединения».