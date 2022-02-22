Оренбург, 22 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области на неделе (22−25 февраля) ожидается по-весеннему теплая погода. Об этом сообщает гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

В большинстве районов пройдут осадки в виде мокрого снега и мороси. В крайних западных районах прогнозируют порывистый ветер. Благодаря южным и влажным потокам воздушных масс в регионе сохранится по-весеннему тёплая погода, что создаст благоприятные условия для образования туманов. Температура воздуха будет достигать положительных значений.

К концу недели похолодает. Это произойдет из-за смены южных воздушных потоков на северные.