Петропавловск-Камчатский, 22 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. На Камчатке в двух отдалённых населённых пунктах по нацпроекту «Цифровая экономика» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» построили оптоволоконные линии. Благодаря этому жители получили доступ к высокоскоростному интернету и другим цифровым услугам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Более 400 семей, проживающих в посёлке Паужетки и селе Кавалеровском Усть-Большерецкого района, получили доступ к высокоскоростному интернету. В Паужетке до этого момента интернета не было вообще. В Кавалеровском оптоволокно провели в пять многоэтажных домов и 65 частных.

«На Камчатке оптоволокно было проведено в 2016 году, то есть жители агломерации были обеспечены нормальным скоростным интернетом ещё 5 лет назад. Радует, что наконец-то и у жителей отдаленных посёлков появилась возможность получения этой услуги. Благодаря реализации нацпроекта, у 400 семей отдалённых посёлков повысится качество жизни, так как появилась возможность пользоваться важными в современной жизни цифровыми сервисами, такими как, например, «Госуслуги», — прокомментировала заместитель председателя Общественной палаты Камчатки Татьяна Михайлова.

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта все социально значимые объекты Камчатки были подключены к высокоскоростному интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском начал работать центр цифрового образования детей «IT-куб. Камчатка». Он является инновационной площадкой дополнительного образования и будет помогать школьникам края развивать навыки программирования.