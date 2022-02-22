Калуга, 22 февраля 2022, 09:04 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал решение главы государства о признании ЛНР и ДНР, назвав данное решение историческим. Об этом он написал в социальных сетях.
Как сообщало ИА REGNUM 21 февраля в Калуге губернатор Владислав Шапша провёл первое заседание оперативного штаба по организации помощи жителям Донецка и Луганска, вынужденно покинувшим свои дома. В области уже определены три пункта временного размещения на базе детских оздоровительных лагерей и санаториев.
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