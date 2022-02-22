Ташкент, 22 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля ознакомился с проектами по совершенствованию управления многоквартирным жилищным фондом и развитию системы теплоснабжения в городе Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Коммунальные услуги — сфера, которая затрагивает жизни миллионов людей. Прежде обслуживание многоэтажных домов осуществлялось только товариществом собственников, качество этого процесса обычно снижается в случае нехватки ресурсов и специалистов. Поэтому сегодня предусмотрены и другие формы управления жилищным фондом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в 2020 году в качестве эксперимента 110 многоквартирных домов в Юнусабадском районе Ташкента в установленном законодательством порядке были переданы управляющим компаниям. Эксперимент продолжился в 2021 году во всех областных центрах, городах Чирчике и Ангрене, в них была налажена деятельность 15 управляющих компаний.

«Глава государства подчеркнул необходимость стимулировать расширение этой системы и внедрить до конца года деятельность управляющих компаний во всех районах Ташкента, за исключением товариществ и непосредственных управляющих, услугами которых население довольно», — говорится в сообщении.

На совещании президент подчеркнул, что «мы должны системно организовать эту работу». «Ведь это повседневные проблемы людей, и если мы их не решим, наш народ не будет доволен нами», — сказал президент.