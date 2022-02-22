Пекин, , 08:31 — REGNUM Метеорологические власти Китая во вторник продлили желтое предупреждение о сильном снегопаде в некоторых регионах страны, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.

Снегопад Pixabay.com

С утра 22 февраля по утро 23 февраля снежные бури, вероятно, обрушатся на районы провинций Юньнань, Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, Аньхой и Чжэцзян, при этом ожидается выпадение снега до 25 мм, сообщил Национальный метеорологический центр Китая. В этих регионах выпадет от трех до 10 см снега, а глубина снега в некоторых районах может достигать 15 см, предупредил метеорологический центр.

Он посоветовал жителям оставаться в помещениях и настоятельно призвал местные власти принять меры предосторожности, связанные с дорогами, железными дорогами, электричеством и телекоммуникациями. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, причем красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени суровости.