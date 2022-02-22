Самара, 22 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Первая фура с гуманитарным грузом отправилась из Самары в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что 21 февраля из областной столицы в Ростов-на Дону выехал первый грузовик с гуманитарной помощью вместимостью 20 тонн. Фура присоединилась к транспортной колонне с гуманитарным грузом из других субъектов России. Груз прибудет в Ростовскую область 22 февраля.

«Гуманитарная помощь сегодня отправлена, но нам важно постоянно находиться во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и уточнять о том, как складывается ситуация. Совершенно очевидно, что такая помощь может потребоваться и впредь», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Он также отметил, что важно уточнять, какая именно помощь нужна людям.

«Жители Донецкой и Луганской областей, столкнувшись с явными проявлениями агрессии, спасая свои жизни и жизни своих близких, женщины, дети, старики покидают сегодня свои дома, свою родную землю для того, чтобы просто сохранить жизнь. Обращаются за помощью, конечно, в первую очередь к Российской Федерации. И такую помощь мы просто обязаны оказать людям, которым сейчас не просто тяжело, но над которыми нависла угроза их жизни, их существованию. Это святой долг каждого гражданина, каждого нормального человека — откликнуться и помочь людям, которые оказались в столь сложной ситуации», — приводит пресс-служба слова Азаров.

Он напомнил, что Самарская область не раз откликалась на просьбы соотечественников и в этот раз люди, оказавшиеся в беде, не останутся без помощи.

«Многие регионы откликнулись, и Самарская область одной из первых объявила о своей готовности принять переселенцев. Я уверен, что вместе с жителями региона мы создадим все условия, чтобы помочь, поддержать этих людей, которые лишились своего крова», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области подготовили четыре пункта временного размещения для приема беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.