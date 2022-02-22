Новосибирск, , 08:30 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Своё мнение он высказал в ходе прямого эфира на телеканале ОТС сегодня, 22 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Травников Kremlin.ru

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«Мы наблюдали за ситуацией, видели, как принималось непростое и ответственное решение. Лично я его полностью поддерживаю, — сказал Травников. — Другого решения Россия принять не могла».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент России Владимир Путин в своём обращении к согражданам 21 февраля 2022 года сделал заявление о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

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