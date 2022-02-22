Улан-Удэ, 22 февраля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Бурятия готова принять до 400 граждан Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава республики Алексей Цыденов ещё 19 февраля уведомил об этом руководителя МЧС России Александра Чуприяна.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

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Беженцы могут быть размещены в имеющихся пунктах временного размещения. Кроме того, в разговоре с губернатором Ростовской области Василием Голубевым Цыденов предложил о возможности отправки гуманитарной помощи и волонтёров для помощи в работе с беженцами.

«В настоящее время представители бизнеса республики уже откликнулись на призыв оказать гуманитарную помощь», — добавили в правительстве.