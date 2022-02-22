Элиста, , 08:23 — REGNUM Сила России — в единстве. Так прокомментировал признание республик Донбасса глава Калмыкии Бату Хасиков.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Так творится история! История сильной и справедливой державы, имя которой — Россия! Считаю решение Президента правильным и единственно верным в ситуации, которая сложилась на Донбассе. Наша сила — в единстве», — написал глава Калмыкии в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Госдума и Совфед 22 февраля намерены ратифицировать договоры с республиками и дружбе и сотрудничестве.

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