Оренбург, , 08:20 — REGNUM В Оренбуржье энергетики прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг счетов для населения за отопление. Квитанции за январь вызвали много вопросов у оренбуржцев. Директор Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Решетило сделал акцент на том, что тарифы на отопление с 1 января 2022 года не менялись, сообщает пресс-служба филиала компании.

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Энергетики подчеркнули, что увеличившийся в январе платеж за отопление связан с ростом потребления тепла. Средняя температура платёжного периода, который попал в декабрьские квитанции (с 24 ноября по 23 декабря) оказалась почти вдвое выше средней температуры платёжного периода, отражённого в январских квитанциях (с 24 декабря по 23 января): — 5 °C в декабре и — 11,8°C в январе. Поэтому январские начисления оказались выше декабрьских.

Кроме того, платежный период декабря (с 24 ноября по 23 декабря) оказался на один день короче, так как в него попал конец ноября, а в ноябре 30 дней. В январскую же квитанцию попал конец декабря, а в декабре 31 день.

Напомним, оренбуржцы активно обсуждали платежные документы за отопление, называя из космическими и сравнивая со второй ипотекой.

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