Владивосток, , 08:42 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья 22 февраля приняли в трёх чтениях поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей. Изменения позволят многодетным семьям с 1 апреля 2022 года ежегодно получать 5 тыс. рублей на каждого школьника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Многодетные семьи Onf.ru

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Право на выплаты имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Отмечается, что 5370 многодетных семей, в которых воспитываются 17 398 детей школьного возраста получат по 5 тыс. рублей на каждого ученика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае принят законопроект, предусматривающий предоставление многодетным семьям сертификатов вместо земельных участков.