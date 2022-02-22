Киев, , 08:13 — REGNUM Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к гражданами.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, Киев привержен «политико-дипломатическому урегулированию и не поддается ни на какие провокации».

«Границы Украины надёжно защищены, и создана система территориальной обороны. Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что западные страны без зазрения совести накачивают Украину вооружениями и инструкторами.

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