Тбилиси, 22 февраля 2022, 08:12 — REGNUM Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией имеет общие черты с признанием Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Об этом 22 февраля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети Twitter.
Он обвинил Россию в нарушении «основополагающих принципов международного права» и отметил, что Тбилиси выступает с поддержкой Киева.
«Мы твёрдо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал Гарибашвили.
Ранее критическое отношение к действиям России высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая также сравнила текущие события с 2008 годом.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, Госдума обсудит договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР.
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