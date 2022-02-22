Тбилиси, , 08:12 — REGNUM Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией имеет общие черты с признанием Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Об этом 22 февраля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети Twitter.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

Он обвинил Россию в нарушении «основополагающих принципов международного права» и отметил, что Тбилиси выступает с поддержкой Киева.

«Мы твёрдо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал Гарибашвили.

Ранее критическое отношение к действиям России высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая также сравнила текущие события с 2008 годом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, Госдума обсудит договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР.

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