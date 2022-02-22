Пермь, , 08:10 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении гражданина Узбекистана. Он признан виновным в сбыте наркотика в крупном размере. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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Установлено, что иностранец выполнял в преступной группе роль закладчика. В своей квартире он хранил 570 граммов героина для дальнейшей его расфасовки и продажи. Мужчина оборудовал пять тайников закладок с наркотическим средством, часть из которых потом были реализованы наркоманам.

Суд назначил иностранцу 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима Приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство, ведется следствие.