Чебоксары, 22 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Чувашии произошли кадровые изменения в руководстве «Единой России». Пост секретаря регионального отделения занял сенатор Вячеслав Тимченко, который представляет в верхней палате парламента Кировскую область. В Чебоксарах руководителем городского отделения избран глава города Олег Кортунов.

Cap.ru Алена Аршинова, Вячеслав Тимченко и Олег Николаев

Конференция регионального отделения партии прошла 21 февраля. Главным вопросом стало избрание секретаря чувашского регионального отделения: депутата Госдумы Алёну Аршинову, которая продержалась на посту два года, сменил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Принявший участие в конференции глава Чувашии Олег Николаев в своём выступлении отметил, что «Единая Россия» является «очень важной составляющей развития» республики. Он заявил, что общение с населением и учёт мнения народа в работе правительства Чувашии «очень серьёзно «совпадает» с принципом деятельности «ЕР».

"И в этой связи мне кажется, мы с вами за последний период смогли наладить очень слаженную работу и зафиксировали её в формате расширенного правительства Чувашской Республики», — полагает Олег Николаев.

Отметим, что 19 февраля сменился руководитель чебоксарского городского отделения «Единой России». Место экс-главы Чебоксар Евгения Кадышева, который занимал партийную должность пять лет, занял глава Чебоксар Олег Кортунов. В Новочебоксарске на посту руководителя городского отделения партии утвердили вице-спикера Госсовета Чувашии Ольгу Петрову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сменился руководитель в чувашском отделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». На этот пост вернулся депутат Госдумы Анатолий Аксаков. До этого партийную должность два года занимал Игорь Моляков, которые последние месяцы работы в Госсовете Чувашии запомнился яркими оппозиционными речами, вызывая раздражение у отдельных чиновников.

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