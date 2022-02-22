Берлин, 22 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Россия выработала высокую устойчивость к санкциям, введённым западными странами после событий 2014 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение евродепутат к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Несмотря на ограничения Запада, после 2014 года Россия, судя по всему, выработала высокую устойчивость к санкциям», — отметил Бек.

Он напомнил, что золотовалютные резервы ЦБ России превышают €540 млрд, причем на долю долларов приходится лишь шестая их часть.

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Кроме того, добавил Бек, избыточные доходы от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объёмом €166 млрд, а госдолг составляет всего 20% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при Организации Объеденных Наций Линда Томас-Гринфилд 21 февраля по итогам заседания Совета Безопасности ООН заявила, что власти США введут новый пакет санкций против России за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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