Хабаровск, 22 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В краевом клиническом центре онкологии в Хабаровске благодаря национальному проекту «Здравоохранение» появилось новое оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.

Admoblkaluga.ru В больнице

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В онкоцентре установили первый в России линейный ускоритель туннельного типа в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это устройство, которое чаще всего используется для проведения наружной радиотерапии при злокачественных новообразованиях любых тканей и органов. Оно обеспечивает доставку к опухоли потоков фотонов. При этом повреждаются клетки новообразования, а окружающие здоровые ткани остаются в неприкосновенности.

«В день мы можем проводить до 70 таких исследований. Один сеанс занимает около пяти минут. Это уникальная система: высокие дозы радиации направляются точечно в раковые клетки, не затрагивая при этом здоровые», — рассказал главный врач краевого клинического центра онкологии Евгений Шапиро.

По словам специалистов, наиболее частым диагнозом у мужчин и женщин стали злокачественные новообразования кожи, молочной железы и легких. Для того, чтобы повысить скорость диагностики этих заболеваний, в краевом онкоцентре оборудовали и лабораторию молекулярной онкологии.

«Раньше мы не могли проводить отбор пациентов для иммунотерапии. Всех отправляли в центральную часть России, ожидание результата растягивалось до месяца. Теперь в лаборатории можем определять все значимые мутации опухолей. Только по направлению рака молочной железы специалисты могут исследовать биоматериал на 51 мутацию. Каждому пациенту нужно провести не 2−3 анализа, а более десяти, чтобы подобрать правильную терапию. Теперь мы можем все выполнять самостоятельно», — добавил заведующий патологоанатомическим отделением краевого клинического центра онкологии Дмитрий Цекатунов.