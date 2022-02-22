Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Оренбурге три охранных предприятия привлечены к административной ответственности за коррупционные правонарушения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Штраф Uriston.com

Ранее был осужден экс-инспектор лицензионно-разрешительного отдела за получение взяток от охранных предприятий. Поскольку действующим законодательством предусмотрена ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, прокуратурой района инициированы проверки деятельности частных охранных организаций, должностные лица которых передавали осужденному взятки.

В результате, в отношении трех охранных организаций возбудили административные производства за незаконное вознаграждение. Им назначены штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Постановления в законную силу не вступили.