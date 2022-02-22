Самара, 22 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона, которые откликнулись на призыв о помощи жителям Донбасса. Об этом 21 февраля он написал на своей странице в социальной сети.

Kremlin.ru Дмитрий Азаров

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«Благодарю каждого жителя Самарской области, кто не остаётся в стороне и откликается на помощь братскому народу, нашим соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — написал Азаров.

Он напомнил, что в областном правительстве прошло заседание межведомственного штаба по размещению в регионе вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, а 21 февраля из Самары в Ростовскую область был отправлен гуманитарный груз для жителей этих республик.

«Также считаю правильным открыть счёт, чтобы каждый мог по мере сил помочь людям. Знаю, что среди вас много неравнодушных к чужой беде. Самарцы никогда не оставляли людей в трудный для них период, уверен, так будет и сейчас. Ещё раз благодарю каждого из вас!», — сообщил Азаров.