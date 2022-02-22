Красноярск, , 08:00 — REGNUM Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается в Красноярском крае. Об этом 22 февраля в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Грипп torange.biz

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По его словам, количество заболевших значительно уменьшилось в течение двух последних недель. Однако эпидпорог по совокупному населению в регионе всё ещё превышен на 13,6%. Превышение пороговых значений зафиксировано только среди взрослых — на 127,6%.

На прошедшей неделе вирусы гриппа не выявлены. Горяев подчёркивает, что циркулируют преимущественно респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

Наибольшее снижение уровней заболеваемости отмечается среди детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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