Москва, 22 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

По его мнению, санкции будут введены в отношении России в любом случае.

«Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов», — указал парламентарий.

США и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать всё, чтобы затормозить развитие России, подчеркнул он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, Госдума обсудит договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР.