Оренбург, 22 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Оренбурге увеличится тариф на проезд на ряде автобусных маршрутов, сообщают СМИ. В частности, стоимость поездки до 32 рублей вырастет в автобусах № 39, 40 и 52.

Gradkostroma.ru Автобус

Перевозчики объясняют подорожание ростом цен на ГСМ, амортизацию и запчасти, а также расходами на зарплату и лизинговые платежи. Стоимость проезда повысится с 24 февраля.

Стоит отметить, в Оренбурге разрабатывают новую маршрутную сеть пассажирского транспорта.