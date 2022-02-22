Москва, 22 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российским предпринимателям, у которых нет залога или его недостаточно, в 2021 году значительно упростили привлечение банковского финансирования при помощи гарантий и поручительств. В итоге гарантии в размере чуть более 250 млрд рублей помогли малому бизнесу привлечь для дальнейшего развития финансирование на общую сумму в почти полтриллиона рублей (491 млрд. рублей). Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Подробности 21 февраля сообщает сайт платформы «Малое и среднее предпринимательство».

Agency-kaluga Малый бизнес

«Эта поддержка была оказана в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), куда входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации 85 субъектов страны и МСП Банк», — пояснила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Известно, что наибольший прирост получателей гарантийной поддержки в рамках НГС в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован в таких отраслях как образование (+650%), сфера услуг (+317%), здравоохранение и социальная сфера (+187%), гостиницы и общепит (+135%), а также транспортировка и хранение (+119%).

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин в ходе заседания рабочей группы Центрального банка по поддержке МСП отметил, что Центробанк на регулярной основе и с глубоким погружением в детали занимается вопросом доступности финансирования для малого бизнеса.

«Вами были озвучены рекордные цифры — никогда еще в истории Российской Федерации не было выдано только за 11 месяцев 9 трлн руб. Они оказались очень востребованы, поскольку за последние 20 лет мы не сталкивались с такими вызовами по росту входных цен. Беспрецедентная ситуация на внешних рынках. На это наложилась колоссальная монополизация нашей экономики, особенно в сырьевом секторе. Это стало причиной спроса на дополнительное кредитование малого бизнеса. Банковская система своевременно отреагировала, позволила сохранить достаточно много бизнесов в нашей стране в непростое время», —считает Александр Калинин. Его слова цитирует сайт opora.ru.

«Наша задача — поддержать как можно большее число предпринимателей, чтобы они могли получить финансирование по доступным ставкам, если у них нет или недостаточно залога. В прошлом году количество представителей бизнеса, которым мы помогли, выросло на 67%. И это не предел.

В 2022 году мы масштабируем «зонтичное» поручительство и дадим возможность получить господдержку даже тем предпринимателям, которым она была недоступна, или банки предлагали ставки под космические проценты», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, драйверами по оказываемой поддержке с учетом количества субъектов МСП, получивших госгарантии за 2021 год стали Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также Татария.

По словам директора Гарантийного фонда Новосибирской области Ольги Дроновой, в 2021 году было выдано 522 поручительства на сумму четыре миллиарда рублей. Руководитель новосибирского центра «Мой бизнес» Михаил Космынин отметил, что центральным подразделением ― новосибирским центром поддержки предпринимательства ― было оказано свыше 10 тысяч услуг физическим и юрлицам, ИП и самозанятым, и при поддержке сотрудников 515 физлиц создали бизнес. Горячая линия центра приняла свыше 20 тысяч звонков.

Напомним, количество получателей господдержки среди малого и среднего бизнеса в виде гарантий и поручительств для привлечения банковского финансирования в 2021 году выросло на 67% по сравнению с 2020 годом. Это позволило получить кредиты 15,4 тыс. предпринимателей на сумму 491 млрд рублей.

Больше всего гарантий пришлось на представителей малого и микробизнеса — 81% от общего объема выданных средств. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта по поддержке МСП.