Астана, 22 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Казахстан надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся разрешить дипломатическим путем, заявил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза организации заявил, что мировое сообщество должно заставить Украину прекратить обстрелы и вернуться к выполнению Минских соглашений. Также он обвинил западные страны в увеличении поставок оружия Киеву. Кроме того, Небензя указал в Совбезе ООН, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и не является стороной Минских соглашений.