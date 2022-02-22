Париж, , 07:53 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился в Париже с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан Mid.ru

Главы МИД Франции и Индонезии поприветствовали сильный динамизм двусторонних отношений и напомнили, что франко-индонезийское стратегическое партнерство основано на узах доверия и общем видении проблем в Индо-Тихоокеанском пространстве.

Стороны подчеркнули много точек соприкосновения между французской стратегией и «Видением АСЕАН в отношении Индо-Тихоокеанского региона».

Министры приветствовали углубление двустороннего стратегического партнерства за счет приобретения 42 боевых самолетов Rafale вооруженными силами Индонезии и начатого сотрудничества в области подводных лодок.

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция поддерживает заявку Индонезии на размещение в стране центра по производству вакцин против коронавируса.

Стороны также выразили глубокую обеспокоенность продолжающимся ухудшением гуманитарной ситуации в Мьянме.

https://twitter.com/francediplo/status/1495758403150491648