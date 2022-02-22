Петропавловск-Камчатский, 22 февраля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. На Камчатке в 2021 году добыли более 2 млн куб. метров полезных ископаемых, что составило 110% от уровня предыдущего года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в краевом правительстве.

Kubanmakler.ru Добыча ископаемых

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Роста объёма добычи полезных ископаемых удалось достигнуть благодаря песчано-гравийной смеси, необходимой для строительства автомобильной дороги А-401. Остальные недра добывалась на уровне плановых показателей предприятий.

Так, золота за год на Камчатке добыли 6,16 тонны, серебра — 15,82 тонны, платиноидов — 86,3 кг.

На Шанучском медно-никелевом месторождении в 2021 году добыли 1,2 тыс. тонн никелевого рудоконцентрата. Бурого угля добыли в объёме 19 тыс. тонн.

Почти на 3% меньше в 2021 году добыто газа — 321,8 млн куб. метров. Объёмы по газовому концентрату составили 100% к уровня 2020 года — 12,3 тыс. тонн.

За год на Камчатке было добыто 18 965 тыс. тонн пароводяной смеси, термальной воды — 14 272,6 тыс. куб. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные прогнозы рыбохозяйственной науки на лососевую путину 2022 года озвучили на расширенном заседании Камчатского рыбохозяйственного совета. По прогнозам ученых предстоящий сезон по объёмам вылова может стать худшим на Дальнем Востоке за последние 12 лет.