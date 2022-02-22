Тюмень, , 07:45 — REGNUM В Тюменской области за сутки собрали семь тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. В Ростовскую область направлены продовольствие, посуда, средства гигиены, СВЧ-печи, чайники и другие необходимые предметы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Тюменские волонтёры отправляются в ростовскую область Er.ru

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Помощь эвакуированным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик будет продолжена, отметил секретарь тюменского отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Кроме того, были собраны антиковидные средства профилактики — антисептики, маски, перчатки.

«Мы постарались оперативно собрать и отправить именно то, в чём сейчас больше всего нуждаются эвакуированные. Оказаться без дома и личных вещей — очень тяжело, нужно по-человечески поддержать людей, обеспечить им хорошие условия», — считает руководитель регионального исполкома ЕР Ольга Швецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Россия признала суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

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