Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:37 — REGNUM Меньше года назад в Комсомольске-на Амуре построили в рамках национального проекта «Здравоохранение» вертолетную площадку для санавиации. За это время с помощью «воздушной» скорой помощи перевезли 160 больных с тяжелой формой COVID-19. Всего в Хабаровском крае за год было эвакуировано 443 пациента, в том числе 62 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Санавиация Sakha.gov.ru

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Речь идёт о перевозке пациентов из отдаленных территорий с мест ДТП, амбулаторий, ФАПов, метеостанций, зимовий, оленеводческих бригад, золотодобывающих приисков.

Правило «золотого часа» гласит, что выживаемость наиболее вероятна, а риск осложнений, соответственно, меньше, если медицинская помощь оказывается в первые 60 минут после обращения. Чтобы выполнить это правило, жителей северных районов эвакуируют в Комсомольск-на-Амуре.

По словам главного врача Хабаровского центра медицины катастроф Павла Курнявки, все вертолеты оснащены необходимым оборудованием, медикаментами, чтобы поддерживать жизнь и даже проводить некоторые медицинские манипуляции на борту. Некоторые модели оснащаются специальным модулем для транспортировки новорожденных.

«Чаще всего мы оказываем помощь пациентам с COVID-19, инфарктами, разрывами аневризмы сосудов головного мозга, роженицам с патологиями беременности и другими диагнозами. Новая площадка по нацпроекту «Здравоохранение» построена так, что вертолёт может садиться и взлетать даже в сложных погодных условиях. До её появления экстренная доставка больных из глубинки, либо их эвакуация в медучреждения Хабаровска осложнялась тем, что использовать приходилось неспециализированные площадки. В 2017 году Хабаровский край присоединился к федеральному проекту «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медикосанитарной помощи и с тех пор часть вылетов осуществляется за счет федерального бюджета», — пояснил Павел Курнявка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Она будет проводиться по четырём направлениям.