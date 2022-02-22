Саппоро, Япония, , 07:39 — REGNUM В Японии мощные снегопады парализовали движение транспорта на самом северном острове Хоккайдо. Об этом 22 февраля сообщает телеканал NHK.

Снегопад Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По его данным, оказался закрыт для полётов и международный аэропорт расположенный вблизи административного центра региона города Саппоро. Паралич вызван тем, что снегоуборочная техника не справляется со своевременной расчисткой двух его взлётно-посадочных полос.

Всего же на Хоккайдо к настоящему времени оказались отменены уже более 200 пассажирских авиарейсов. Железнодорожное движение оказалось фактически заблокировано, автомобили на шоссе встали в многокилометровых заторах.

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