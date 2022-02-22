Лондон, , 07:36 — REGNUM Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла уровня сентября 2014 года и составила $97,62 за баррель, свидетельствует информация с торгов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена сырья указанного сорта выросла на 2,34 процента. При этом стоимость нефти марки WTI с поставкой в апреле 2022 года увеличилась до $93,29 (на 3,41 процента).

Как сообщало ИА REGNUM, аналитик сырьевых рынков австралийского банка Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар выразил мнение о том, что стоимость нефти в мире вскоре превысит отметку в $100 долларов, что спровоцирует рост цен на бензин и, предположительно, приведет к увеличению стоимости продуктов питания, а также других товаров.

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