Тбилиси, 22 февраля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на сегодняшнем заседании суда, что он готов умереть как «настоящий президент и настоящий лидер», сообщает 21 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Вы видите, что происходит на Украине, и если кто-то ненормальный или бесстыдный сегодня считает, что мы начали войну, я думаю, он должен очень хорошо посмотреть на Украину. Мы не начинали войну, мы спасли Грузию, и я наказан за это, потому что нынешний режим и мафиозный клан намеренно делают меня инвалидом и убивают меня. Я заявляю об этом со всей ответственностью. Вы увидите, если потребуется, как умирают настоящие президенты и настоящие лидеры», — сказал Саакашвили.

Напомним, что 21 февраля Саакашвили заявил в суде, что он объявляет бессрочную голодовку.