Чебоксары, , 07:33 — REGNUM В Чебоксарах перед судом предстанут члены преступной группы, которым инкриминируют незаконный оборот наркотиков на территории Чувашии и Марий Эл. В совершении преступлений обвиняют 11 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Злоумышленники попали в поле зрения правоохранителей летом 2020 года, когда были задержаны двое «закладчиков» в лесопосадке в Чебоксарах. Полиция установила «оптового курьера» из Новочебоксарска.

«В сделанных им тайниках, а также по месту жительства изъято порядка 500 граммов синтетического наркотика», — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий был установлен интернет-магазин, через который шла реализация наркотиков, а также другие участники преступной группы. В полиции считают, что запрещённые средства сбывались в Чувашии и Марий Эл.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 1,5 кг наркотиков.

Один из фигурантов уголовного дела заключил досудебное соглашение со следствием, получив 5,5 года лишения свободы. Перед судом предстанут ещё 11 человек, в том числе четыре девушки. Ранее в прокуратуре Чувашии отмечали, что среди обвиняемых есть граждане другого государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Дело рассмотрит Ленинский районный суд города Чебоксары.

Читайте ранее в этом сюжете: У членов преступной группы в Чувашии изъяли 1,5 кг наркотиков