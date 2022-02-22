Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Глава Госдепа США Энтони Блинкен пока не принимал решения отменить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники в американском внешнеполитическом ведомстве.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»

Источники утверждают, что пока госсекретарь не отменял встречу с Лавровым, которая запланирована на 24 февраля. Тем не менее возможность отмены переговоров сейчас обсуждается в Госдепе США. Источники добавили, что этот вопрос уже обсуждался в американском Госдепартаменте 21 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию вокруг Украины. В ходе переговоров он подчеркнул, что Вашингтон настаивает на сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины. Также в ходе переговоров обсуждались вопросы, затрагивающие КНДР.