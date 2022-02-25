Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным.

Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин.«Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», оккупировать украинские территории Россия не намерена, сказал президент.

Нынешний киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает России огромную опасность, России не оставили выбора, иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он напомнил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР.

Для беженцев на территории Перми и Пермского района организованы пункты временного размещения (ПВР), которые созданы преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Они обеспечены пищеблоками, местами для отдыха и всем, что требуется для проживания. В дальнейшем при необходимости ПВРы могут быть развернуты в Березниках и Бардымском муниципальном округе.

Пермский край в ближайшее время ожидает прибытия 500 человек, которые вынужденно покидают Донбасс. Тема помощи беженцам обсуждалась на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Подробности в материале: В Чувашии создана рабочая группа для помощи беженцам из Донбасса

В Чувашии сформирована рабочая группа, на которую возложены функции по приёму и обеспечению всем необходимым эвакуированных граждан Донбасса.

Читайте также: В ЛНР при обстрелах украинскими боевиками были повреждены 14 жилых домов

В результате обстрелов со стороны военнослужащих Украины было повреждено 14 домовладений на территории ЛНР.

Об этом: Госдума закрепит признание независимости ЛНР и ДНР

Сегодня, 22 февраля, Госдума обсудит договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР.

Подробности в материале: В Ульяновске организованы пункты приёма гуманитарной помощи

Читайте также: Тюменцы за сутки собрали 7 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

В Тюменской области за сутки собрали семь тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. В Ростовскую область направлены продовольствие, посуда, средства гигиены, СВЧ-печи, чайники и другие необходимые предметы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Читайте подробнее: МИД Казахстана выступил за дипломатическое решение ситуации на Украине

Казахстан надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся разрешить дипломатическим путем, заявил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди в ходе беседы с журналистами.

Читайте также: Небензя обвинил Запад в накачивании Киева оружием

Западные страны без зазрения совести накачивают Украину вооружениями и инструкторами, заявил постоянный представитель России в Организации Объедененных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Подробности в материале: Володин: признание ЛНР и ДНР остановит гуманитарную катастрофу

Признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин .

Читайте также: В Европарламенте оценили устойчивость России к западным санкциям

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Россия выработала высокую устойчивость к санкциям, введённым западными странами после событий 2014 года.

Подробности в материале: Глава Самарской области поблагодарил жителей за помощь беженцам из Донбасса

«Благодарю каждого жителя Самарской области, кто не остаётся в стороне и откликается на помощь братскому народу, нашим соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — написал Азаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона, которые откликнулись на призыв о помощи жителям Донбасса. Об этом 21 февраля он написал на своей странице в социальной сети.

Читайте подробнее: Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону

Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к гражданами.

Подробности в материале: В Самарской области сообщили о подготовке к приему беженцев из Донбасса

Данный вопрос обсуждали на оперативном совещании в областном правительстве.

Четыре пункта временного размещения развернули в Самарской области для приема беженцев из Донецкой и Луганской НародныхРеспублик. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Читайте также: Бурятия готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

В Бурятии готовы принять до 400 граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией имеет общие черты с признанием Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Об этом 22 февраля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети Twitter.

Об этом: Абхазия поддержала признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Абхазии Аслан Бжания поприветствовал признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Его заявление распространила пресс-служба абхазского лидера.

Об этом: Из Самары отправили первую фуру с гуманитарным грузом для жителей Донбасса

Сообщается, что 21 февраля из областной столицы в Ростов-на Дону выехал первый грузовик с гуманитарной помощью вместимостью 20 тонн.

Первая фура с гуманитарным грузом отправилась из Самары в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Подробности в материале: Глава Самарской области сообщил о готовности принять до 1 тыс. беженцев

Азаров напомнил, что регион готов принять около одной тысячи жителей Донбасса: старики, дети и женщины, которые столкнулись с явным проявлением агрессии, вынуждены покидать свои дома.

Самарская область готова к приему беженцев из Донбасса. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым в Москве.

Об этом: Хакасия готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

Решение президента России Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР 22 февраля прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов . По его словам, Хакасия готова принять беженцев из ЛНР и ДНР, оказать им поддержку. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Читайте подробнее: В Рязанской области ждут поезд с беженцами из Донбасса

Пассажирский железнодорожный состав с эвакуированными жителями Донбасса направлен в Рязанскую область, сообщили ИА REGNUM 22 февраля в оперативной группе правительства региона.

Подробности в материале: Белгородский губернатор встречает поезд с беженцами из Донбасса

Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР встречает на вокзале 22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Подробности в материале: При обстреле ВСУ в посёлке Александровск в ЛНР повреждён газопровод

В результате обстрела украинских силовиков в посёлке Александровск, который находится на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и входит в состав Луганска, получил повреждения газопровод. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

Ростовскую область за последние сутки покинули более 11 тыс. беженцев из Донбасса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 22 февраля.

Масштаб угроз и претензий к Украине слишком массивный. Мы не в стадии конфронтации, мы в парадигме конфронтации, из которой нет мягкого выхода. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко , обозначив ключевые риски признания Россией ДНР и ЛНР.

Читайте подробнее: В Уфе сообщили о подготовке к приему беженцев из Донбасса

По его словам, 22 февраля в городе еще подготовят пункты временного размещения на 550 человек.

Пункты временного размещения для беженцев из Донбасса общей вместимостью 370 человек уже подготовлены к развертыванию и проверены в Уфе. Об этом 22 февраля сообщил и.о. заместителя главы администрации Уфы Артур Гафаров на оперативном совещании в мэрии.

Подробности в материале: Калашников: ЛНР и ДНР признают в границах Донецкой и Луганской областей

ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

В Ростовской области выплаты в размере 10 тыс. рублей получили более двух тысяч беженцев из Донбасса. Об этом 22 февраля сообщила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева .

Ростовская область приютила более 7 тыс. человек, эвакуированных из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 февраля.

Подробности в материале: В Ижевске открыли пункт приёма гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Сбор воды, продуктов питания, средств личной гигиены и канцелярских принадлежностей осуществляется с 7:00 до 19:00 по местному времени ежедневно в нижнем храме Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска (улица Карла Маркса, 222).

Глава Удмуртии Александр Бречалов заверил, что готовы и социальные службы, и здравоохранение, также будет обеспечена возможность приезжающим детям посещать школы и детские сады.

Пункты временного размещения подготовлены в двух санаториях Ижевска.

Удмуртия создала условия для приема 250 эвакуированных мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Подробности в материале: В Католической церкви Польши призвали жителей принять беженцев с Украины

В своем обращении архиепископ подчеркнул, что «каждый имеет право жить в мире и безопасности, каждый имеет право искать для себя и своих близких условия, гарантирующие ему безопасную жизнь».

Председатель Конференции епископата Польши архиепископ Станислав Гандецкий выступил с обращением к жителям Польши, в котором призвал их «держать открытыми и гостеприимными сердца для беженцев с Украины, которые в Польше попытаются найти убежище от войны». Обращение обнародовала пресс-служба Католической церкви Польши.

Людей выписали из санаториев из-за планов разместить здесь беженцев из Донбасса. Пациентам предложат компенсацию, заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков . По словам чиновника, выписанные граждане смогут либо вернуть деньги, либо воспользоваться альтернативным вариантом реабилитации. Аналогичный вид лечения им предложат в течение двух или трех дней, пояснил замглавы региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона предложить компенсацию пациентам санаториев, куда прибудут беженцы из ДНР. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

Утром 22 февраля силовики Украины обстреляли три населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: В Ростовскую области прибыли ещё 20 тыс. мирных жителей ЛНР и ДНР

Российско-украинскую границу пересекли и прибыли в Ростовскую область ещё 20 тыс. мирных жителей ЛНР и ДНР. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 22 февраля.

С признанием ДНР и ЛНР можно ожидать как радикальный вариант развития событий — боевое столкновение, так и относительно умеренный — когда ситуация будет заморожена, а ДНР и ЛНР станут своеобразным аналогом Абхазии и Южной Осетии. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов , обозначив ключевые задачи, которые будут стоять перед Россией.

В результате подрыва украинскими диверсантами легкового автомобиля на трассе Донецк — Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли три мирных жителя. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Силовики Украины обстреляли три населенных пункта, расположенные на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 22 февраля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: В Ростовской области заработал ещё один номер горячей линии для беженцев

В Ростовской области спасатели организовали работу дополнительного телефона горячей линии для беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 февраля.

Указ о призыве на военную службу граждан Донецкой Народной Республики (ДНР) 1995−2004 годов рождения подписал глава ДНР Денис Пушилин . Документ 22 февраля обнародован на сайте главы республики.

11:03 22.02.2022

Решение о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик необходимо было принять раньше, заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев.

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Читайте подробнее: Признание независимости ЛНР и ДНР запоздало — архангельский депутат

11:07 22.02.2022 В Пензу 22 февраля прибудет железнодорожный состав, который доставит 737 человек, эвакуированных из Луганска и Донецка. Ожидается, что около половины пассажиров составят дети, большинство из которых в возрасте младше 14 лет. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился четко и организованно обеспечить доставку беженцев в пункты временного проживания, созданные на базе гостиниц и санаториев. Читайте подробнее: В Пензе готовятся к приёму более 730 жителей Луганска и Донецка

11:11 22.02.2022 Министерство иностранных дел Южной Осетии полностью солидарно с решением президента России Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом говорится в заявлении югоосетинского МИД, обнародованном 22 февраля на сайте ведомства. Подробности в материале: МИД Южной Осетии о ДНР и ЛНР: Киев не оставил России выбора

11:13 22.02.2022 В Республике Крым в стационары за сутки отправлены 143 пациента с заражением коронавирусом, данные на 22 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 21 февраля, сообщалось о 188 новых госпитализированных. Читайте также: В Крыму за сутки госпитализировали 143 пациента с COVID-19

11:18 22.02.2022 Обстрел со стороны Украины стал причиной прекращения водоснабжения в посёлке Еленовка Донецкой Народной Республики. Об этом глава администрации Донецка Алексей Кулемзин написал 22 февраля в своём телеграм-канале. «Вследствие этого произошла остановка 1-го подъёма Южно-Донбасского водовода, что привело к прекращению водоснабжения в посёлке городского типа Еленовка», — сообщил Кулемзин. Об этом: В ДНР остался без воды посёлок Еленовка

11:20 22.02.2022 Тамбовская область направила 40 тонн продуктов питания и вещей первой необходимости в помощь Донбассу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля сообщила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»). Читайте также: Тамбовская область отправила 40 тонн гуманитарного груза в ЛНР и ДНР

11:26 22.02.2022 Из Екатеринбурга отправили тонны гуманитарного груза. Он предназначен для беженцев из Донбасса. По информации E1.RU, вес первой отправленной партии составил 20 тонн. Сбор гуманитарного груза начали 20 февраля в Доме добровольцев. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Часть гуманитарной помощи уже отправили в Ростовскую область. Часть получат беженцы, которые прибудут на Урал. Об этом: Екатеринбург отправил гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

11:28 22.02.2022 Факт взрыва на трассе Донецк — Горловка, в результате которого погибли три мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР), поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба СК РФ. Читайте также: Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели трех человек при взрыве в ДНР

11:31 22.02.2022 В составе сводного отряда молодёжи города Ростова-на-Дону студенты Академии психологии и педагогики ЮФУ, участники просветительского объединения «Казачья сотня ЮФУ», активисты ОНФ работают на железнодорожном вокзале, организуют встречу прибывающих, распределение сухих пайков, педагогическое сопровождение детей. Читайте подробнее: Южный федеральный университет поможет беженцам из ДНР и ЛНР

11:36 22.02.2022 Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что президент Украины Владимир Зеленский не избежит суда своего же народа, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля. Об этом: Миронов: Зеленский — трус, лжец и подлец

11:38 22.02.2022 В Пермском крае минсоцразвития открыло счет для благотворительных пожертвований. Эти средства будут направлены на жизнеустройство прибывающих в регион вынужденных временных переселенцев из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Об этом: В Прикамье объявили сбор пожертвований для беженцев из Донбасса

11:47 22.02.2022 Оренбургская область при необходимости готова принять 200 человек, вынужденно покинувших Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Указом губернатора Дениса Паслера создан межведомственный штаб по оказанию помощи беженцам. В его состав вошли чиновники и силовики. В рамках штаба создана специальная рабочая группа под руководством первого вице-губернатора Сергея Балыкина. Она будет оказывать содействие прибывающим в организации временного размещения, трудоустройства и социально-бытового обустройства. Беженцев разместят в корпусе регионального молодёжного центра «Авангард». Здесь есть все условия для комфортного и безопасного пребывания. Подробности в материале: Оренбуржье завило о готовности принять 200 беженцев из Донбасса

11:47 22.02.2022 Договор о дружбе и взаимопомощи с Россией ратифицировал Народный Совет (парламент) Донецкой Народной Республики (ДНР) 22 февраля в ходе чрезвычайного пленарного заседания. Читайте подробнее: Народный Совет ДНР ратифицировал договор о дружбе и взаимопомощи с Россией

11:53 22.02.2022 Украинские силовики применяют станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для того, чтобы блокировать работу беспилотников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Читайте также: В ДНР сообщили, что ВСУ блокируют работу беспилотников ОБСЕ в Донбассе

11:56 22.02.2022 В Липецке организован центр гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. В Липецком доме музыки принимаются детское питание, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми, товары по уходу за пожилыми людьми, взрослые и детские подгузники, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, удлинители, одежда, канцелярские принадлежности, книги, игрушки и средства индивидуальной защиты. Читайте также: В Липецке организовали центр сбора гуманитарной помощи беженцам

12:05 22.02.2022 Признание Донецкой и Луганской Народных Республик является единственно верным решением. Об этом заявил, комментируя решение президента России, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 февраля. Об этом: Губернатор Кубани: Признание ДНР и ЛНР — единственно верное решение

12:20 22.02.2022 Из Бурятии направлена партия гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Читайте подробнее: Бурятия отправила 15 тонн гумпомощи в Ростовскую область

12:31 22.02.2022 Беженцы Донбасса в Ростовской области. Симферополь. Александр Погожев © ИА REGNUM

12:42 22.02.2022 Закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой» подписал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Документ 22 февраля обнародован на сайте Народного Совета ДНР. Подробности в материале: Глава ДНР ратифицировал Договор о дружбе и взаимопомощи с Россией

12:45 22.02.2022 Луганская Народная Республика ратифицировала договор с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Соответствующий указ подписал 22 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник. Закон начинает действовать в день официального опубликования. Читайте подробнее: Глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе с Россией

12:52 22.02.2022 В Челябинской области уже созданы пункты для временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом заявил 22 февраля губернатор Алексей Текслер. Подробности в материале: В Челябинской области созданы пункты размещения беженцев из Донбасса

12:55 22.02.2022 Пункты сбора помощи для граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, заработали во всех шести районах Воронежа с 22 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Читайте также: В Воронеже открыты пункты приёма помощи для беженцев

12:57 22.02.2022 Более 900 беженцев из Донбасса приехали в Московскую область, сообщил 22 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в телеграм-канале. Подробности в материале: Подмосковье приняло более 900 беженцев из Донбасса

12:57 22.02.2022 Австралийский фондовый рынок завершил торги 22 февраля с понижением на один процент, так как инвесторы обеспокоены надвигающимися последствиями российского вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Австралийская биржа закрылась в минусе после признания ЛНР и ДНР

13:11 22.02.2022 Астраханская полиция готова к обеспечению безопасности пребывания в регионе вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР. Глава регионального УМВД Игорь Ромашкин принял решение об организации деятельности временного круглосуточного пункта полиции в месте размещения граждан. МВД также будет обеспечивать безопасность дорожного движения в пути следования и месте пребывания беженцев. Об этом: Астраханская полиция готова обеспечить безопасность беженцев из Донбасса

13:15 22.02.2022 Благодарность жителям Брянской области за помощь в сборе гуманитарного груза для населения Донбасса выразил 22 февраля губернатор Александр Богомаз. Читайте подробнее: Брянский губернатор поблагодарил жителей за помощь Донбассу

13:25 22.02.2022 Под обстрел попала группа журналистов из России, Донецкой народной республики (ДНР), Италии и США на трассе «Горловка — Донецк», где они 22 февраля снимали последствия подрыва автомобиля украинскими диверсантами. Подробности в материале: Группа журналистов попала под обстрел на трассе «Горловка — Донецк»

13:32 22.02.2022 Эдуард Лимонов вспоминал, что пустил слезу, когда увидел, как подписывается документ о возвращении Севастополя и Крыма в Россию. Пустил слезу он, человек, в общем-то, не сентиментальный. До признания независимости Донбасса, Донецкой и Луганской Народных Республик, Дед, к сожалению, не дожил. Интересно, пустил ли бы он слезу сейчас? Но, определённо, весьма символично, что Путин подписал указ о признании независимости ЛДНР аккурат накануне дня рождения Лимонова, пишет обозреватель ИА REGNUMПлатон Беседин. Об этом: Донбасс наш, почти наш! Урок справедливости

13:41 22.02.2022 Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик. (сс) Администрация президента России

13:48 22.02.2022 Признание Россией независимости ЛНР и ДНР призвано защитить и поддержать проживающих там людей. Такое мнение 22 февраля высказал губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом: Красноярский губернатор поддержал признание независимости ЛНР и ДНР

13:49 22.02.2022 В Ростовской области беженцы начали получать по 10 тысяч рублей. Официальный портал Правительства Ростовской области

13:57 22.02.2022 Развернуть в Туле пункт временного размещения для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, прибывающих в регион самостоятельно, поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Вопрос обсуждался 22 февраля на рабочем совещании. Читайте также: В Туле развернут пункт размещения для «самостоятельных» беженцев Донбасса

13:58 22.02.2022 Россия признает ДНР и ЛНР в тех границах, в каких они себя провозгласили. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Песков пояснил, в каких границах Россия признает ДНР и ЛНР

14:03 22.02.2022 Власти Омской области выразили готовность принять на территории региона людей эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 февраля в областном правительстве. Читайте также: Омская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

14:04 22.02.2022 44 региона России готовы к приёму мирного населения Донбасса, сообщил 22 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян. Подробности в материале: Чуприян: 44 региона России готовы к приёму беженцев из Донбасса

14:04 22.02.2022 Границы Донецкой Народной Республики (ДНР) будут определяться административными границами Донецкой области, некогда входившей в состав Украины. Об этом 22 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Аналогичным образом следует рассматривать и границы Луганской Народной Республики, отметил глава ДНР. Читайте также: Пушилин: границы ДНР будут в пределах Донецкой области

14:05 22.02.2022 В Липецкую область приехали почти 600 беженцев из ЛНР и ДНР, в том числе около 250 детей. Среди беженцев есть инвалиды и инсулинозависимые люди. Пункты временного размещения организованы в реабилитационно-оздоровительных центрах «Лесная сказка» и «Клён». Граждан осматривают медики, всех тестируют на коронавирус. Читайте подробнее: В Липецкую область прибыли 600 беженцев из ЛНР и ДНР

14:13 22.02.2022 Риск нападения Украины на Донецкую Народную Республику (ДНР) по-прежнему высок. Об этом 22 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, Киев по-прежнему держит на территории народной республики значительное количество вооружения и боевиков, готовых атаковать населенные пункты ДНР. Об этом: В ДНР ожидают нападения Украины

14:15 22.02.2022 Колонны Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России выехали с гуманитарным грузом. 228 тонн продовольствия и товаров первой необходимости предназначены для беженцев из ЛДНР, сообщили ИА REGNUM в ведомстве 22 февраля. Подробности в материале: МЧС России отправило 228 тонн гуманитарного груза для беженцев из Донбасса

14:27 22.02.2022 Более восьми тысяч сотрудников МЧС России помогают беженцам, прибывшим из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 22 февраля. Читайте подробнее: Более 8 тыс. сотрудников МЧС России работают с беженцами из Донбасса

14:27 22.02.2022 Польша отправила на Украину очередные фуры с гуманитарной и военной помощью. Об этом 22 февраля в эфире телеканала TVP 1 заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Читайте подробнее: Польша отправила на Украину гуманитарную и военную помощь

14:29 22.02.2022 С признанием Россией Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в мире наступила новая геополитическая реальность. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко. По его мнению, Западу остаётся решать примет он новую реальность или нет. Однако изменить существующее положение вещей тот уже не в силах. Читайте также: Военный эксперт о признании ЛДНР: это новая геополитическая реальность

14:29 22.02.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, когда укрепится рубль, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля. Об этом: Спикер Госдумы дал прогноз по курсу рубля

14:38 22.02.2022 Более тысячи волонтёров задействованы в работе с беженцами из Луганской и Донецкой Народных Республик, прибывшим в Россию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 февраля. Подробности в материале: Более тысячи волонтёров помогают беженцам из ЛНР и ДНР, прибывшим в Россию

14:46 22.02.2022 После признания Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) Россией существует несколько вариантов развития событий в Донбассе. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко. «Что будет дальше? Есть несколько вариантов развития событий. В рамках оказания военной помощи вооруженные силы России войдут на территорию ДНР и ЛНР. Состав группировок определит генеральный штаб вооруженных сил России, исходя из вопросов обеспечения безопасности населения, проживающего в Донбассе», — сказал Коротченко. Об этом: Коротченко: состав Вооруженных сил России в ЛДНР утвердит Генштаб

14:52 22.02.2022 Пункт приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Симферополь. Александр Полегенько © ИА REGNUM

15:00 22.02.2022 Власти Украины могут попробовать повторить массированное наступление на Донбасс, какое они пытались провести в 2014−15 годах. Об этом 22 февраля заявил заместитель руководителя Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Об этом: Басурин заявил, что Киев может начать массированное наступление на Донбасс

15:07 22.02.2022 Сотрудники Роспотребнадзора контролируют условия размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик на территории РФ. Об этом 22 февраля заявила глава ведомства Анна Попова. Подробности в материале: Роспотребнадзор проверил условия размещения беженцев в РФ

15:07 22.02.2022 Несмотря на череду ошибок, которые привели к признанию независимости ДНР и ЛНР Россией и рядом других стран, президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить себя в качестве политической фигуры. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Однако вес главы Украины в политическом плане незначителен. Поэтому реагировать на его заявления попросту не имеет смысла, считает эксперт. Читайте подробнее: Коротченко: заявления Зеленского стали ничтожны

15:14 22.02.2022 Существует вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский может будет вынужден уехать на территорию других государств и там продолжать свой политический путь. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Тем самым Зеленский по своему политическому влиянию опустится до уровня оппозиционерки из Белоруссии Светланы Тихановской, едко заметил участник телепередачи. Читайте также: Коротченко: Зеленский может стать аналогом Тихановской

15:20 22.02.2022 Заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что в случае военной агрессии России на Украине Европе придётся применить массивные санкции против Российской Федерации, но и европейские страны в этом случае заплатят свою цену, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 февраля в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Палка о двух концах» — сети о цене антироссийских санкций для Европы

15:26 22.02.2022 С республиками, которые заключили с Россией договор о совместной обороне и защите границ, напрямую лезть в конфликт будет только самоубийца. Интересно, это все понимают? Об этом: Россия снова спасла мир от войны — полковник Головашкин

15:33 22.02.2022 Властям Украины необходимо ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской областей после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. Такое мнение 22 февраля высказал в беседе с журналистами экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Читайте также: Порошенко призвал Киев ввести в Донбассе военное положение

15:40 22.02.2022 Первая группа жителей Донбасса прибывает в Тверскую область, правительство региона готово оказать необходимую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе правительства Тверской области. Подробности в материале: Тверская область примет первую группу беженцев из Донбасса

15:42 22.02.2022 В ночь с 21 на 22 февраля на Московский вокзал в Нижнем Новгороде прибыл поезд с гражданами, эвакуированными с территорий Луганской и Донецкой Народных Республик. Пункты временного размещения для жителей Донбасса развернули в шести муниципалитетах области. Почти половина из 1 тыс. приехавших — дети. Об этом: Нижегородская область встретила поезд с жителями Донбасса

15:44 22.02.2022 Силовики Украины переместили в район Мариуполя, откуда они смогут вести огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ДНР. Об этом: ВСУ переместили в район Мариуполя танки и РСЗО «Град» — НМ ДНР

15:45 22.02.2022 Некогда входившие в состав Украины Донецкая и Луганская области навсегда потеряны для этой страны. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Претензии же за утрату территорий жителям Украины следует предъявить их президенту Владимиру Зеленскому. Об этом: Военный эксперт: Украина потеряла Донбасс по вине Зеленского

15:56 22.02.2022 После ввода российских войск на территорию признанных ДНР и ЛНР обстрел Народных Республик будет означать агрессию против армии России. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко. В этом случае Россия будет реагировать на угрозу своим военнослужащим. Поэтому Украине лучше не устраивать провокаций на территории Донбасса. Читайте подробнее: Коротченко предостерег Украину от агрессии в отношении армии России

15:57 22.02.2022 С 21 февраля на территории Удмуртии вводится режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что решение о вводе такого режима принято в связи с ожиданием прибытия эвакуированных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом: В Удмуртии ввели режим повышенной готовности для приёма жителей Донбасса

16:05 22.02.2022 Прибывшие в Липецкую область беженцы из ЛНР и ДНР могут получить материальную помощь в МФЦ. Сотрудники МФЦ помогут жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Липецкую область, оформить материальную помощь. Сумма поддержки составит десять тысяч рублей на каждого члена семьи. Памятки и бланки заявлений на выплаты выдаются в пунктах пропуска. Документы оформляются в пунктах временного размещения и в МФЦ. Читайте также: В липецких МФЦ будут принимать заявления от беженцев Донбасса на матпомощь

16:08 22.02.2022 Армия Украины будет уничтожена в случае, если решится развязать конфликт с Вооружёнными силами России. Об этом 22 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, российская армия, зайдя на территорию признанных ДНР и ЛНР, не будет терпеть обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований. В случае агрессии Киева последует решительный и масштабный ответ. Читайте также: Коротченко об армии Украины: «Не сдастся — будет уничтожена»

16:14 22.02.2022 Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе. Александр Полегенько © ИА REGNUM

16:15 22.02.2022 При приёме эвакуированных жителей Донбасса в Удмуртии будет организован медицинский осмотр и проведение тестов на коронавирус. Минздрав региона обеспечил готовность медицинских организаций к приему увеличенного числа пациентов. Формируются мобильные бригады медспециалистов, в том числе педиатрические, для оказания помощи детям. «Также планируется проведение вакцинации от коронавирусной инфекции для данной категории граждан», — отметила и. о. министра здравоохранения Наталья Якимова. Об этом: Прибывающих в Удмуртию жителей Донбасса протестируют на коронавирус

16:17 22.02.2022 В Курске организованы пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик на базе Ресурсного центра добровольчества Курской области, Аварийно-спасательной службы и приёмной партии «Единая Россия». Об этом: В Курске открыто три пункта сбора помощи беженцам из ЛНР и ДНР

16:26 22.02.2022 В Екатеринбурге 22 февраля активисты провели акцию в поддержку решения о признании независимости ЛНР и ДНР и жителей Донбасса. Они вышли в центр города с флагами России и республик Донбасса, а также с самодельными плакатами с лозунгами. Об этом: На Урале прошла акция в поддержку признания ДНР и ЛНР

16:31 22.02.2022 Попытки оказать серьёзное давление на Россию приведут к ещё большим потерям для Украины. Об этом 22 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, Киеву следует убрать всех своих боевиков и военную технику с территории Донбасса, а также пытаться выстраивать отношения с ДНР и ЛНР в сугубо дипломатическом ключе. Об этом: Военный эксперт не исключил «ещё больших потерь Украины»

16:35 22.02.2022 Первые шесть тонн гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону отправила 22 февраля Рязанская область, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: Из Рязани в Ростов-на-Дону отправили шесть тонн гуманитарной помощи

16:57 22.02.2022 Нынешний президент Украины Владимир Зеленский способен на всё что угодно, так как является «неуравновешенным и несамостоятельным человеком», зависимым от американских хозяев, заявил 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-1». По его мнению, от Зеленского можно ожидать любых действий, включая обострение российско-украинских отношений. Читайте также: Зеленский зависим, неуравновешен и способен на «все что угодно» — Лавров

17:05 22.02.2022 «До центра Донецка доносятся звуки взрывов», — РИА Новости.

17:14 22.02.2022 Военный ЛНР погиб из-за обстрела у населённого пункта Желобок в Донбассе, заявили в Луганской Народной Республике — RT_russian.

17:23 22.02.2022 Вводить режим ЧС в связи с прибывающими беженцами с Донбасса не планируют власти Белгородской области, заявил 22 февраля после встречи поезда с вынужденными переселенцами губернатор Вячеслав Гладков. Подробности в материале: Белгородские власти не планируют вводить режим ЧС из-за беженцев

17:27 22.02.2022 В Свердловской области известные и уважаемые на Урале люди приветствуют признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Читайте подробнее: Уральцы оценили признание независимости ЛНР и ДНР