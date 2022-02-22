Якутск, 22 февраля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Политические силы Якутии уже начали готовиться к выборам в Госсобрание республики и городскую думу Якутска, которые запланированы на 2023 год. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля политолог Андрей Данилов.

Флаг партии «Единая Россия». Иван Шилов ИА REGNUM

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Одним из ярких показателей начавшейся подготовки он назвал избрание руководителем городского отделения «Единой России» в Якутске Виктора Фёдорова.

«Выбрали своего наиболее мощного капиталиста, проводника своей воли, богатейшего из богатых в республике, чтобы продвигать свои интересы. Это наступление «Единой России». Теперь партия будет использовать максимальные финансовые ресурсы и пользоваться большим избирательным фондом. Видимо, они решили с более маститыми политиками идти в бой и, естественно, с деньгами», — считает эксперт.

Он предположил, что у представителей «Единой России» есть намерение поменять электорат и тем самым удержать власть, используя доступные финансы для возможности влиять на избирателей. Андрей Данилов подчеркнул, что от оппозиционных партий теперь стоит ожидать того, что их ответ будет адекватным.

«Хотя, например, «Справедливая Россия» выдвинула молодого Станислава Сивцева. Молодому человеку 30 лет, он вроде энергичен, и Федот Тумусов обещал, что не останется в стороне. Но они без поддержки администрации главы и правительства республики не пройдут. Будут также набирать маститых политиков с деньгами», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что в ЛДПР продвигают Евгения Рябченко, который молод. Андрей Данилов предполагает, что этой партии будут помогать, и в целом развивать оппозиционные движения, «чтобы выбить стул из-под коммунистов».

«Потому что успех коммунистов на Госдуме был как холодный душ для главы региона Айсена Николаева и руководства «Единой России». Виктор Фёдоров в своём выступлении прямо так и сказал — верну избирателей под влияние «Единой России» от коммунистов. У них конкретная цель. Они сейчас будут еще поддерживать своих союзников, старых и новых, в том числе партию «Новые люди». Возможно, появится ещё какая-нибудь новая партия, куда наберут тех, кто связан с «Единой Россией», — предположил политолог.

Он сделал вывод, что политическая борьба в Якутии уже начинается, и коммунистам теперь нужно ставить человека, который мог бы адекватно отвечать на вызовы времени и бороться за голоса избирателей и за власть со своими оппонентами.

«Ну и я не исключаю самовыдвиженцев, ярких и интересных политиков. Их тоже, скорее всего, будут поддерживать. Владимир Фёдоров заявлял, что хочет участвовать в выборах главы республики. Виталий Обедин тоже может баллотироваться. Они могут сделать свой вклад в баланс политических сил либо присоединившись к кому-то, либо разделив голоса, как это было в прошлом году на выборах мэра Якутска. Главе республики тоже придётся активизироваться или наоборот дистанцироваться от «Единой России», чтобы не создавать себе антирейтинг», — также сказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, политобозреватель Виталий Обедин ранее высказывал мнение, что смена руководства в городском отделении «Единой России» в Якутске может привести к отмене прямых выборов главы столицы региона.