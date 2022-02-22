Красноярск, 22 февраля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края проводит проверку по информации о том, что в Красноярске высадили из автобуса 11-летнюю школьницу.

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Как сообщили ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе краевого надзорного ведомства, инцидент произошёл 18 февраля. По информации местных СМИ, кондуктор автобуса №78 высадила из общественного транспорта девочку, которая не смогла рассчитаться за проезд транспортной картой через терминал.

Девочка попыталась оплатить проезд наличными, однако кондуктор заявила, что в этом случае он будет стоить 51 рубль. Такой суммы у школьницы не нашлось.

В ходе проверки будет дана оценка действиям перевозчика на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и транспорта, подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2022 года стоимость проезда в автобусах Красноярска выросла, составив 32 рубля.

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