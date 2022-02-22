Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Бывший председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров покинул должность главы свердловского Центра управления регионом. Об этом пишут СМИ.

Отставка

Последним днём его работы стало 21 февраля. А с 22 февраля он стал трудиться советником вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Эту информацию сам Захаров уже подтвердил журналистам. Как сообщало ИА REGNUM, горизбирком он возглавлял более 10 лет.