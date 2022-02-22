Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Власти США введут новый пакет санкций против России за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщила журналистам постоянный представитель США при Организации Объеденных Наций Линда Томас-Гринфилд 21 февраля по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Она заявила, что действия Москвы «являются очевидным нарушением международного права».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Белый дом объявил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций против за признание ЛНР и ДНР. Телеканал CNN передал о том, что Вашингтон задействовал не весь пакет санкционных мер, которые были заготовлены заранее.