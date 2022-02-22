Тбилиси, 22 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В самое ближайшее время может состояться встреча между высокопоставленными российскими и грузинскими официальными представителями, сообщает 21 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Ожидается, что встречу проведут председатель комитета Совета федерации РФ по международным делам Григорий Карасин и представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, находящиеся в постоянном личном контакте. По словам Карасина, на встрече в первую очередь будут рассматриваться вопросы предоставления виз и возобновления авиационных перелётов между странами. Также не исключено, что стороны обсудят региональную политику и взаимное участие в формате 3+3.

Напомним, что 3 сентября 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.