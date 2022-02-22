Ульяновск, 22 февраля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области создан центр благотворительной помощи эвакуированным жителям Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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По данным властей, в связи с прибытием беженцев в Ульяновскую область общественными организациями с 21 февраля организован центр благотворительной помощи, в том числе в Ульяновске созданы два пункта приёма гуманитарной помощи.

«В числе принимаемых вещей первой необходимости: нескоропортящиеся продукты питания, гигиенические товары и мыльные принадлежности, сезонная одежда для взрослых и детей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в муниципальных образованиях ведётся работа по организации дополнительных мест временного проживания граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Ульяновской области ввели режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Это связано с размещением и поддержки граждан, эвакуированных из Донбасса. 22 февраля прибыли первые эвакуированные, для которых организовано около 700 мест на базе гостиничных комплексов и санаториев.