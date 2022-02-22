Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу 9 марта 2022 года планирует выбрать исполнителя для оценки запасов рудного золота в пределах перспективных участков Шамейской площади (Свердловская область). Стартует тендер с цены 342 663 330 рублей, передаёт ИА REGNUM.

Золото (сс) kaisender

Уралнедра также заявили об авансе для победителя в размере 50% от цены контракта.

Работы планируется провести в четыре этапа, последний из которых финиширует до 20 декабря 2024 года.

Напомним, ранее Центрсибнедра объявили о тендере с начальной ценой более 239 млн рублей, в рамках которого определят исполнителя на контракт по поисковым работам на рудное золото в пределах Кудускитской площади Иркутской области.