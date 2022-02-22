Пермь, 22 февраля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Природоохранаая прокуратура требует закрыть пермский зоопарк для посетителей и продолжить содержание животных за «закрытыми дверями». В адрес зоопарка поступило представление прокурора, сообщает учреждение культуры.

fxxu Зоопарк

Реакция прокуратуры вызвана новыми требованиям законодательства, где для зоопарков установлено обязательное лицензирование деятельности. С 2022 года юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, в соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обязаны получить лицензию.

«С начала 2021 года Пермский зоопарк, совместно с администрацией города Перми предпринимает все возможные меры по получению лицензии и сохранению коллекции животных. Вместе с тем, выполнение ряда вновь установленных федеральным законодательством лицензионных требований, в силу месторасположения существующего зоопарка и ограниченности его территории невозможно, либо требует значительных временных и финансовых затрат», — подчеркнули в учреждении.

Сотрудники зоопарка также заострили внимание на том, что сейчас ведётся строительство нового современного зоопарка в Индустриальном районе Перми и позиция учреждения состоит в том, что необходимо продолжить работу в прежнем режиме до начала переезда животных в новый зоопарк.

Стоит отметить, пермский зоопарк является одним из старейших в России. Коллекция составляет 282 вида животных, а их численность — 2570 особей, 192 вида занесены в Красную книгу.