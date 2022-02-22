Москва, , 07:13 — REGNUM Сегодня, 22 февраля, Госдума обсудит договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Договоры, подписанные 21 февраля 2022 года в Москве, заключаются на десять лет и предусматривает автоматическое продление на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Документы создают правовую основу для пребывания на территории ЛНР и ДНР российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности сторон.

В них фиксируются обязательства сторон оказывать друг другу помощь в случае, если одна из сторон становится объектом нападения. Договор предусматривает совместную охрану государственной границы ЛНР, а также ДНР.

Ратификация не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных материалах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже направил документы в профильные комитеты Госдумы, их совместное заседание намечено на 9:00 мск. После чего Совет Думы также обсудит документы и примет решение о вынесении их на пленарное заседание, которое начнется в 12:00 мск.

Предполагается, что Совфед также одобрит ратификацию соглашений.

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