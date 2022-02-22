Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова покидает свой пост. Об этом пишут СМИ со ссылками на источники в региональном правительстве.

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По данным изданий, она уже написала заявление об увольнении по собственному желанию. Оно может быть подписано в ближайшее время.

По разным оценкам, чиновница может уйти в крупный бизнес. Как сообщало ИА REGNUM, Казакова возглавила министерство в 2017 году.