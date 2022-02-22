Москва, 22 февраля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Британский фунт стерлингов и британскую экономику в ближайшие годы ждут большие испытания вплоть до вполне вероятного повторения событий 2008 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Фунт Стерлингов

«Британский фунт считается резервной валютой второго эшелона, где-то между японской иеной и швейцарским франком, со средней долей в валютных резервах стран примерно в 5%, — сказал он. — Хотя до Второй мировой это была самая популярная валюта, а перед введением евро фунт был популярнее французского франка и итальянской лиры. В России в настоящее время счета и вклады в фунтах предлагают всего несколько банков, а до 2008 года таких предложений было значительно больше. Процентные ставки по фунтам столь же близки к нулю, как по евро и доллару. Наличные фунты не пользуются большой популярностью у населения, особенно в регионах, из-за чего маржа обменных пунктов по ним достаточно высокая».

Как пояснил Ануреев, главная проблема фунта сопряжена со структурными особенностями британской экономики.

«В Британии почти не осталось собственной обрабатывающей промышленности. Превышение добычи нефти над ее потреблением сменилось дефицитом собственной добычи. Для британской недвижимости характерны очень высокая коммуналка и налоги. Британские банки слишком огромные, и банковский кризис 2008 года может повториться, — сказал Ануреев. — У Британии огромный государственный долг, который по сравнению с 2007 годом вырос буквально в три раза. У Британии есть золотовалютные резервы, но они буквально на порядок меньше долгов британского правительства и британских банков вместе взятых».

Как полагает Ануреев, структурные проблемы британской экономики делают фунт очень волатильной валютой относительно доллара с колебаниями по 35−50% за экономический цикл.

«В начале XX века за фунт давали шесть долларов, в 2007 году — два доллара, а сейчас — 1,35 доллара, — призвал не забывать экономист. — Более того, рубль показывает близкие к фунту привлекательность для вкладчиков с учетом очень больших ставок по рублевым депозитам даже на фоне большей девальвации рубля к доллару. В целом же британский фунт и британскую экономику в ближайшие годы ждут серьезные испытания вплоть до вполне вероятного повторения событий 2008 года, когда британское правительство национализировало три из пяти крупнейших банков, а фунт разово потерял треть своей стоимости относительно доллара».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, из-за чего произошло обесценивание фунта стерлингов.