Чебоксары, 22 февраля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Чувашии 22 февраля примут первых эвакуированных граждан Донбасса. Планируется разместить в пунктах временного проживания 200 человек, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики по итогам заседания рабочей группы по оказанию помощи эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республики.

Cap.ru Заседание рабочей группы в Чувашии

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Открывая заседание, глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что «в этот сложный для людей период мы должны оказать им всемерную помощь». По его словам, «наша задача — обеспечить их всеми условиями проживания и оказать максимальное внимание».

В республики под пункты временного проживания определены детский санаторий «Лесная сказка» и санаторий «Надежда». Первые прибывшие будут размещены в «Лесной сказке», где в основном корпусе можно разместить 100 человек, в его подразделении — ещё 200 человек.

На заседании речь шла об организации медицинской помощи эвакуированным, обеспечения правопорядка, поддержка в регистрации и трудоустройстве.

В завершение заседания Олег Николаев добавил, что в Чувашии планируют ввести режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии создана рабочая группа для помощи беженцам из Донбасса. В её состав включили 17 человек — представителей министерств и ведомств, руководителей ряда муниципальных образований и организаций. Руководителем рабочей группы назначен вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов.