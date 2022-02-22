Москва, , 07:08 — REGNUM Наиболее трудными для России могут стать ограничения в отношении ее нефтегазового сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Девальвации рубля в 1998 и 2014 годах были вызваны значимыми падениями цен на нефть и сохранением этих цен на пониженном уровне в течение пары лет. Пока европейские политики говорят о трудностях замещения российской нефти и газа, но они точно прорабатывают альтернативы, — сказал Ануреев. — Как минимум, они могут вывести из-под санкций Иран и Венесуэлу, постепенно нарастить завоз нефти США в Евросоюз. При ограничениях на российскую нефть следует готовиться к введению контрсанкций на импорт европейских автомобилей и оборудования, поскольку только так России удастся сбалансировать торговый и платежный баланс. Вряд ли Иран и Венесуэла смогут заместить Россию в качестве покупателей европейских товаров».

Поэтому, как пояснил Ануреев, в таком случае ЕС ждет не только всплеск инфляции, но и спад промышленного производства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономики Запада могут столкнуться с серьезными последствиями в случае усиления санкционного давления на РФ.

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